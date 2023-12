Stand: 27.12.2023 08:47 Uhr 37 Millionen Euro für Projekte an niederländischer Grenze

Das Land Niedersachsen und die EU fördern die Zusammenarbeit an der deutsch-niederländischen Grenze mit fast 37 Millionen Euro. Das teilte das niedersächsische Europa- und Regionalministerium mit. Davon profitieren auch Projekte mit Partnern aus der Region Osnabrück, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim. Darunter ist die Firma Becker Insulation aus Bippen (Landkreis Osnabrück). Sie entwickelt alternative Batterietechnologien. Die Hochschule Osnabrück, die Grafschafter Volksbank und die Genossenschaftsakademie Weser-Ems arbeiten am Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen. Für das Projekt gibt es knapp sieben Millionen Euro.

