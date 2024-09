Stand: 27.09.2024 09:02 Uhr 35.000 Euro für Kinderkultur in Lingen und Osnabrück

Das Welt-Kindertheater-Fest in Lingen (Landkreis Emsland) erhält 25.000 Euro Förderung von der Klosterkammer Hannover. Das hat Klosterkammer am Donnerstag mitgeteilt. Bei dem Fest werden im auch im kommenden Sommer wieder mehr als 300 Kinder aus 20 Theater- und Tanzgruppen aus der ganzen Welt in Lingen zu Gast sein. Mit dem Geld sollen mehr Kinder aus der Region in das Festival eingebunden werden, zum Beispiel durch Workshops. Auch die Orchesterakademie der Städtischen Bühnen Osnabrück wird gefördert: Sie bekomme 10.000 Euro, so die Klosterkammer. Über die Akademie können Kinder unter anderem mit Profimusikerinnen und -musikern üben und gemeinsam ein Symphoniekonzert aufführen.

Weitere Informationen Klosterkammer-Präsidentin Wernstedt ins Amt eingeführt Für das Amt bringe sie "fachlich und menschlich" alles mit. Das sagte Kultusminister Mohrs beim Festakt in Wennigsen. (01.06.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.09.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück