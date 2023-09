Stand: 24.09.2023 11:38 Uhr 33-Jähriger leblos gefunden - offenbar mit Longboard gestürzt

Ein 33-jähriger Mann ist am Samstagabend in Rhede (Landkreis Emsland) tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er auf einem elektromotorisierten Longboard unterwegs. Passanten fanden den 33-Jährigen leblos an einer Kreuzung. Der Rettungsdienst konnte ihm laut Polizei nicht mehr helfen, er starb noch am Unfallort. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Fahrer vermutlich beim Einfahren in die Kreuzung gestürzt und dabei am Kopf verletzt worden. Ein Helm sei nicht gefunden worden. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04961) 92 60 melden.

