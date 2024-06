Stand: 18.06.2024 07:32 Uhr 2.900 Azubis fehlen im Emsland und in der Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim und im Emsland sind noch 2.900 Ausbildungsplätze frei, wie die Arbeitsagentur Nordhorn mitteilte. Unbesetzte Stellen seien noch in verschiedenen Branchen zu finden, zum Beispiel im Verkauf, in der Energietechnik und im Handel. Zwar beginnen einige Ausbildungsgänge schon in wenigen Wochen, aber es sei inzwischen kein Problem mehr, später in das Ausbildungsjahr zu starten sagte René Duvinage, Leiter der Nordhorner Arbeitsagentur. Im Prinzip sei ein Ausbildungsstart bis weit in den Herbst hinein möglich. "Ein 'zu spät' gibt es bei Bewerbungen nicht mehr", sagte Duvinage.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min