Stand: 28.09.2024 13:15 Uhr 29-Jähriger bei Unfall in Samern lebensgefährlich verletzt

Ein 29-Jähriger ist in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, habe der Mann am Freitagabend mit seinem Auto in einer Rechtskurve ein anderes Fahrzeug überholt. Dabei sei er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Rettungskräfte bargen den Mann aus seinem Fahrzeug, er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min