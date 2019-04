Stand: 21.04.2019 09:15 Uhr

250.000 Euro Schaden durch Feuer in Torffeld

Meterhohe Flammen und dichter Rauch: Am Sonnabendnachmittag ist auf dem Gelände eines Torfwerks bei Georgsdorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) ein Großfeuer ausgebrochen. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht - den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 250.000 Euro. Bleibt die Suche nach der Ursache: Ab Dienstag sollen nach Angaben der Feuerwehr Brandermittler klären, ob eventuell ein Osterfeuer in der Nähe das Feuer ausgelöst haben könnte. "Ich halte das aber für eher unwahrscheinlich", sagte ein Sprecher NDR.de am Sonntag. Das Osterfeuer sei etwa 500 Meter vom Brandherd entfernt entzündet worden - dazwischen läge außerdem ein Kanal.

Palettenlager fängt Feuer

Am Sonnabend war zunächst ein Palettenlager in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen hätten dann auf zwei Haufen aus noch nicht verpacktem Torf und wegen des leichten Windes anschließend auch auf ein angrenzendes Torffeld übergegriffen. "Rund 400 bis 500 Quadratmeter waren dort betroffen", sagte Christian Patzki, Brandmeister der Gemeinde Neuenhaus, am Sonnabend.

70 Helfer im Einsatz

Verletzte habe es nicht gegeben, so Patzki weiter. Bei dem Einsatz der Feuerwehr waren 70 Helfer von fünf Feuerwehren im Einsatz. Wegen der hohen Temperaturen und des Einsatzes unter Atemschutz sei einer von ihnen zusammengebrochen. "Ein Rettungsdienst ist vor Ort", sagte Patzki. Ein Gebäudeschaden auf dem Gelände des Torfwerks sei nicht entstanden.

