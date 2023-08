Stand: 25.08.2023 08:39 Uhr 200.000 Euro mit illegalem Glücksspiel: Osnabrücker vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Osnabrück muss sich ein 68 Jahre alter Angeklagter wegen illegalen Glücksspiels verantworten. Er soll in einer Gaststätte in Osnabrück drei Spielautomaten aufgehängt haben - ohne die dafür nötige Erlaubnis zu haben. Die Automaten hingen gut ein Jahr in dem Lokal. Der Angeklagte soll in der Zeit 192.000 Euro illegal eingenommen haben. Dabei sei dem 68-Jährigen bewusst gewesen, dass er sich strafbar macht. Denn laut Staatsanwaltschaft hatten ihm Polizeibeamte bei einer früheren Durchsuchung bereits deutlich gemacht, dass er die drei Glücksspielautomaten nicht betreiben darf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.08.2023 | 08:30 Uhr