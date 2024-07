Stand: 05.07.2024 07:55 Uhr 19 Autos in einer Woche ausgeräumt - Verdächtiger geschnappt

Die Polizei hat in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) einen mutmaßlichen Autoknacker ermittelt und festgenommen. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Der 33-Jährige soll seit Anfang März immer wieder mit Steinen und Gullydeckeln die Scheiben von Autos in Badbergen und Quakenbrück eingeworfen und anschließend Wertsachen gestohlen haben. Allein in einer Woche im März habe es 19 Taten dieser Art gegeben. Nach der Festnahme fanden Polizisten den Angaben zufolge in zwei Wohnungen in Quakenbrück und Melle weitere Beweise gegen den Mann. Die Ermittlungen dauern an.

