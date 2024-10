Stand: 18.10.2024 14:36 Uhr 17-Jährige gefesselt in Ems geworfen? Vier Verdächtige angeklagt

Die Staatsanwaltschaft in Osnabrück hat nach dem mutmaßlichen versuchten Mord an einer 17-Jährigen in Meppen (Landkreis Emsland) im Mai dieses Jahres vier Verdächtige angeklagt. Das hat das Landgericht Osnabrück auf Anfrage dem NDR Niedersachsen bestätigt. Die Tatverdächtigen sitzen seit diesem Sommer in U-Haft. Den drei jungen Männern und einer Frau wird vorgeworfen, die 17-Jährige im Mai zunächst in einem Waldstück bei Meppen gequält zu haben. Dann sollen sie das bewusstlose Mädchen gefesselt und in die Ems geworfen haben. Sie schaffte es, sich selbst zu befreien und überlebte trotz lebensgefährlicher Verletzungen.

