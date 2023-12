16-Jähriger in Bramsche erschossen: Montag Urteil gegen 82-Jährigen Stand: 07.12.2023 17:23 Uhr Im Prozess um tödliche Schüssen auf einen Jugendlichen in Bramsche soll am Montag das Landgericht Osnabrück sein Urteil gegen den Angeklagten fällen. Der jetzt 82-Jährige hatte die Tat bereits gestanden.

Der Mann ist wegen Mordes an dem Schüler angeklagt. Er soll am 28. Februar mehrmals auf den 16-Jährigen geschossen haben. Der Schüler, der mit seiner Mutter im gleichen Mehrparteienhaus wie der Angeklagte lebte, starb an den Folgen seiner Verletzungen. In ihrem Plädoyer warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, den 16-Jährigen heimtückisch getötet zu haben.

Unterbringung in Psychiatrie gefordert

Er sei allerdings erheblich vermindert schuldfähig gewesen. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Grund: Infolge seines Zustandes seien weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten. Der Verteidiger hingegen plädierte auf Totschlag statt Mord und sprach sich daher für eine Haftstrafe von neuneinhalb Jahren und die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik aus.

Vier Schüsse auf das Opfer

Am Morgen des 28. Februar soll der Angeklagte dem Jugendlichen vor dem Haus aufgelauert haben. Laut Staatsanwaltschaft machte sich der 16-Jährige an diesem Tag auf den Weg zur Schule. Zunächst soll der 82-Jährige dem Jugendlichen in die Wade geschossen haben. Der Junge stürzte vor der Haustür, lag auf dem Rücken. Dann soll der Angeklagte seinem Opfer zweimal in den Kopf geschossen haben. Ein weiterer Schuss traf eine Hand des Jungen, als dieser seine Hände schützend vor sein Gesicht zu halten versuchte. Anschließend setzte sich der Mann auf ein Hochbeet und richtete die Waffe gegen sich selbst. Er fügte sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu, überlebte jedoch. Der 16-Jährige starb einen Tag später an seinen schweren Hirnverletzungen.

Musste der 16-Jährige wegen Ruhestörung sterben?

Hintergrund des mutmaßlichen Mordes soll Ärger des Seniors über das Verhalten des späteren Opfers gewesen sein. Der 82-Jährige hatte sich offenbar wiederholt von Lärm im Haus gestört gefühlt. Laut Gericht soll er den 16-Jährigen und dessen Mutter mehrfach der Ruhestörung beschuldigt haben. Daraufhin habe der Jugendliche ihm gesagt, er und seine Mutter würden ihn fertigmachen und umbringen. Eine erste Annahme, dass er auch auf die Mutter des 16-Jährigen schoss, bestätigte sich nicht.

Stadt wusste nichts von Pistole des 82-Jährigen

Im Keller des mutmaßlichen Täters, der vor dem Ruhestand eine Pizzeria betrieben hatte, fanden die Beamten einen verschlossenen Waffenschrank. Der langjährige Sportschütze soll die Tatwaffe, eine Kleinkaliber-Sportpistole, an seinem früheren Wohnort im Landkreis Vechta angemeldet haben. Beim Umzug wurde diese offenbar nicht der Stadt Bramsche gemeldet, sodass der Mann deswegen nicht überprüft worden war.

