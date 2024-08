Stand: 09.08.2024 07:57 Uhr 16 Geldautomaten gesprengt? Prozess in Osnabrück startet

Vor dem Landgericht Osnabrück beginnt heute der Prozess gegen vier mutmaßliche Geldautomatensprenger. Den Männern werden 16 Taten in mehreren Bundesländern vorgeworfen, darunter Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. In Hilkenbrook im Emsland sollen sie im Mai vergangenen Jahres den Automaten einer Volksbank gesprengt haben, wodurch das Gebäude schwer beschädigt wurde. Weitere Taten sollen in Wildeshausen, Ganderkesee und nahe Hamburg stattgefunden haben. Laut Staatsanwaltschaft erbeuteten die Täter mehrere Millionen Euro. Einer der Angeklagten, ein 21-Jähriger, soll die Tatorte ausgekundschaftet haben. Bis November sind zwölf Verhandlungstage angesetzt.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

