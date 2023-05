Stand: 04.05.2023 07:21 Uhr Großer Schaden nach Sprengung von Geldautomat im Emsland

In der Gemeinde Hilkenbrook (Landkreis Emsland) haben unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Bei der Detonation wurde der Raum, in dem der Automat stand, komplett zerstört. Wohnhäuser blieben unbeschädigt, so eine Polizeisprecherin. Die Täter flüchteten mit einem Auto. Ob sie Beute machen konnten, ist noch unklar. Laut Polizei handelt es sich bei der betroffenen Bank um eine Filiale der Volksbank.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.05.2023 | 07:30 Uhr