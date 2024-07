Stand: 16.07.2024 16:29 Uhr Zwischen Mensch und Meer: Neue Ausstellung in Bremerhaven

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven hat eine neue Dauerausstellung mit dem Namen "Schiffswelten - der Ozean und wir". Darin geht es um den Menschen und die Beziehung zum Meer. Die Schau solle ein Bewusstsein dafür schaffen, wie die Zukunft der Menschen von den Meeren dieser Welt abhängig ist, heißt es vom Museum. Gezeigt wird zum Beispiel, wie Schiffe gebaut werden. Herzstück der Ausstellung ist der Nachbau eines Forschungsschiffes. Es ist nach Angaben des Museums 34 Meter lang und mehrere Etagen hoch, ausgestattet mit Laboren, Kabinen, einem Arbeitsdeck und einer Brücke. Insgesamt würden rund 2.000 Exponate aus zwei Jahrhunderten in Szene gesetzt, so Museumsdirektorin Ruth Schilling. Unter anderem gebe es zahlreiche Modellschiffe und ein riesiges Pottwal-Skelett.

Weitere Informationen Viel zu sehen auf Bremerhavens maritimer Meile Klimahaus, Schifffahrtsmuseum, Auswandererhaus und ein Zoo liegen an der Erlebnismeile Havenwelten direkt an der Weser. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.07.2024 | 13:30 Uhr