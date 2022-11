Stand: 29.11.2022 07:46 Uhr Zwei Unfälle auf der A28 mit zwei Schwerverletzten

Am Montag ist es auf der A28 zu zwei Unfällen gekommen, wobei zwei Menschen schwer verletzt worden sind. Ein 24-Jähriger wollte zunächst mit seinem Kleintransporter auf einem Seitenstreifen in Höhe der Anschlussstelle Zwischenahner Meer halten. Er kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen bereits haltenden, anderen Kleintransporter eines 41-Jährigen und geriet auf den Beginn der Außenschutzplanke. Dadurch wurde sein Fahrzeug in die Höhe katapultiert und überschlug sich. Der 24-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Da ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden musste, musste die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau, an dessen Ende es zu einem Auffahrunfall kam. Hierbei wurde der 45-jährige Unfallverursacher schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

