Zwei Lkw in Flammen - Feuerwehrleute verunglücken auf Anfahrt Stand: 04.11.2023 11:26 Uhr Zwei Lkw sind in Weyhe durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zwei Feuerwehrmänner kollidierten mit ihren Wagen auf der Anfahrt, einer wurde schwer verletzt.

Laut Polizei waren beide Männer am Freitagabend nach der Alarmierung wegen eines Lkw-Brandes mit ihren privaten Autos auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus. An einer Kreuzung in Weyhe (Landkreis Diepholz) habe ein 34-jähriger Feuerwehrmann das Rotlicht ignoriert und sei daraufhin mit dem Wagen eines 47-jährigen Feuerwehrmannes zusammengestoßen. Während das Auto des 34-Jährigen auf einen Acker geschleudert wurde, prallte sein Kamerad mit dem Wagen gegen einen Ampelmast. Der 47-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Ihre Autos wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 100.000 Euro.

Zwei Lkw in Flammen - Polizei geht von Brandstiftung aus

Anlass für den Einsatz war ein Brand zweier abgestellter Lkw im Ortsteil Dreye. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen zwei der am Straßenrand abgestellten Sattelzüge bereits in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Feuers. Zwei in der Nähe geparkte Lkw wurden durch die Hitze beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. In den beiden Fahrerkabinen der brennenden Lkw seien Benzinkanister gefunden worden, so ein Sprecher. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200.000 Euro.

