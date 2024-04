Stand: 18.04.2024 14:04 Uhr Zwei Gesuchte in einem Auto: Lohnende Kontrolle für Polizei

Bei der Kontrolle eines Autos an der A280 bei Bunde (Landkreis Leer) nahe der deutsch-niederländischen Grenze hat die Bundespolizei am Mittwoch einen überraschenden Treffer gelandet. Wie die Beamten mitteilten, wurden gleich zwei der vier Insassen per Haftbefehl gesucht. Ein 33-Jähriger war demnach im vergangenen Sommer wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden. Eine Geldstrafe von 600 Euro konnte er nicht bezahlen - deshalb wurde er nun laut Bundespolizei ins nächstgelegene Gefängnis gebracht und muss dort eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen absitzen. Ein 42-Jähriger war wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt worden. Da er die Geldstrafe von 100 Euro bezahlen konnte, blieben ihm zehn Tage Haft erspart.

