Stand: 28.06.2024 14:35 Uhr Zwei 15-Jährige nach Brandserie in Varel unter Verdacht

Zwei Jugendliche aus Varel im Landkreis Friesland haben gestanden, Feuer in einem denkmalgeschützten Gebäude der Stadt gelegt zu haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Anwohner hatte am Ostermontag bemerkt, dass aus dem Dach des leerstehenden und denkmalgeschützten Hansa-Gebäudes Rauch aufstieg. Die Feuerwehr lokalisierte den Brand im Erdgeschoss und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Ob die beiden 15-Jährigen auch für den Großbrand in einem Baumarkt Ende März sowie für drei weitere Brandstiftungen in Varel verantwortlich sind, ist laut Polizei offen. Die Ermittlungen dauern an. Gegen die Jugendlichen wurde ein Verfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2024 | 13:30 Uhr