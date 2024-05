Stand: 30.05.2024 12:52 Uhr Verden: Mann attackiert Taxi und wird dabei schwer verletzt

Ein 44-jähriger Mann soll in Verden einen Taxifahrer bedroht haben und ist dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann den 30-jährigen Taxifahrer angeschrien und aufgefordert haben, sein Auto zu verlassen. Er habe wütend am Griff der Fahrertür gerissen, hieß es. Der Taxifahrer sei jedoch nicht ausgestiegen, sondern davongefahren. Dabei wurde der Angreifer mitgeschleift und stürzte zu Boden. Laut Polizei erlitt der Mann dadurch schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die Verdener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden.

