Betrunkener klaut Taxi und fährt beinahe in Hafenbecken Stand: 10.04.2024 10:05 Uhr Bei einem Unfall in Cuxhaven hat ein betrunkener 32-Jähriger am Dienstagabend einen Schutzengel gehabt: Er stürzte mit einem geklauten Taxi beinahe in ein Hafenbecken.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, endete die Fahrt mit dem gestohlenen Auto nach wenigen Metern, als der 32-Jährige über die Kante eines Hafenbeckens fuhr. Dort blieb das Auto an einem Mauervorsprung hängen. Den Angaben zufolge hatte ein Taxifahrer den Cuxhavener vor einem Lokal abholen sollen. Als sich der Taxifahrer vor Ort mit einem anderen Gast unterhielt, sei der 32-Jährige unvermittelt in das Auto gesprungen und habe Gas gegeben.

Polizei: Bei Sturz hätte Lebensgefahr bestanden

Laut Polizei wurde der Mann bei dem Unfall leicht verletzt und befreite sich selbstständig aus dem Auto. Er habe unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden und hat keinen Führerschein, so die Polizei. Den Beamten zufolge hatte der 32-Jährige "enormes Glück im Unglück": Wäre er mit dem Auto in das Hafenbecken gestürzt, hätte aufgrund der Wassertemperatur und der Alkoholisierung potenziell Lebensgefahr bestanden.

