Stand: 08.07.2024 15:34 Uhr Zusammenstoß zwischen Auto und Lkw - zwei Frauen tot

Bei einem Unfall in Norden (Landkreis Aurich) sind am Montag zwei Frauen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen an einer Kreuzung auf eine Bundesstraße eingebogen. Dort prallte der 56-jährige Fahrer eines Lkw mit seinem Fahrzeug gegen das Auto und schob es in einen Graben. Die 68-Jährige sowie ihre 66-jährige Beifahrerin seien so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starben, erklärte die Polizei. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

VIDEO: Auto und Lkw kollidieren: Zwei Frauen sterben bei Unfall (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.07.2024 | 14:30 Uhr