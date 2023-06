Stand: 06.06.2023 12:32 Uhr Zusammenstoß mit Pkw: Motorradfahrer verletzt sich schwer

In Delmenhorst ist ein 51 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 56 Jahre alter Pkw-Fahrer übersah das von links kommende Motorrad, als er mit seinem Wagen von einem Grundstück auf die Straße fuhr. Das teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 8.000 Euro.

