Zug überrollt Wolf bei Achim - Bahnstrecke zeitweise gesperrt Stand: 11.11.2023 13:23 Uhr An einer Bahnstrecke in Achim (Landkreis Verden) ist ein junger Wolf von einem Zug überrollt und getötet worden. Allein in diesem Jahr kamen in Niedersachsen mehr als 20 Wölfe bei Unfällen ums Leben.

Eine DNA-Untersuchung soll nun klären, aus welchem Rudel das Tier stammt, wie Marcus Henke, Sprecher der Landesjägerschaft Bremen, am Samstag mitteilte. Ergebnisse werden in der kommenden Woche erwartet. Der etwa ein bis zwei Jahre alte Rüde war am Donnerstagmorgen im Ortsteil Uphusen auf die Gleise gelaufen und von dem Zug erfasst worden. Für die Bergung des Kadavers wurde die Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt. Zunächst hatte "buten und binnen" über den Unfall berichtet.

Mehr als 30 tote Wölfe - die meisten bei Verkehrsunfällen

Im Jahr 2023 wurden bis Ende September laut der für das Wolfsmonitoring zuständigen Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN) 35 tote Wölfe im Land erfasst. 25 der Tiere starben demnach bei Verkehrsunfällen. Drei Wölfe wurden illegal getötet, in den restlichen Fällen war die Todesursache unklar. In Niedersachsen sind 50 Wolfsrudel, vier Wolfspaare und ein residenter Einzelwolf offiziell nachgewiesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Wolf