Stand: 24.09.2024 16:34 Uhr Zu viel gefüttert? Dutzende Enten in Emden gestorben

In Emden sind in diesem Sommer rund 60 Enten gestorben - offenbar, weil sie zu viel gefüttert wurden, wie das Veterinäramt des Landkreises Aurich dem NDR Niedersachsen mitteilte. Demnach sind die Tiere an Botulismus verendet, einer lebensbedrohlichen Vergiftung, die die Muskeln lähmt. Verursacht wird sie durch Bakterien, die entstehen, wenn etwa Brotreste im Wasser verderben. Die Vögel fressen die Brotreste bei der Nahrungssuche auf dem Grund, wie die Jägerschaft Emden erklärte. Durch die warmen Wassertemperaturen im August haben sich diese Bakterien demnach stark vermehrt. Laut Veterinäramt können andere Todesursachen ausgeschlossen werden. In Emden ist es eigentlich verboten, Enten zu füttern. Die Stadt will nach eigenen Angaben weiterhin Anwohnerinnen und Anwohner und an Schulen aufklären. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet.

Weitere Informationen Rattenplage: Gemeinde Bienenbüttel verbietet Entenfüttern Als Problem gelten Brotreste rund um den Mühlenteich. Das ziehe Ratten an und schade den Enten, so die Gemeinde. (04.07.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere