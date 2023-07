Stand: 04.07.2023 10:00 Uhr Rattenplage: Gemeinde Bienenbüttel verbietet Entenfüttern

Am Mühlenteich in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) gibt es eine Rattenplage. Mehrere Bürger hätten sich deshalb schon gemeldet, heißt es von der Gemeinde. Ursache sei das gute Nahrungsangebot am Teich: Dort liege oft Brot, das eigentlich als Entenfutter gedacht war. Deshalb wurde nun ein Schild aufgestellt: "Enten füttern verboten!“. Die Gemeinde weist darauf hin, dass Enten gar nicht auf zusätzliches Futter angewiesen seien - vielmehr schade es ihnen eher. Denn Enten könnten Brot nicht richtig verdauen. Zudem enthielten Brot und anderes Gebäck oft Salz, Zucker und Gewürze. Das sei für Tiere ähnlich schädlich wie Fast Food für Menschen. Außerdem lassen Brotreste im Wasser Algen wachsen. Das führe zu Sauerstoffmangel und schade Fischen und anderen Wassertieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.07.2023 | 08:30 Uhr