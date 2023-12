Stand: 21.12.2023 18:04 Uhr Zoll stellt Waffen und NS-Symbolik bei Jugendlichen sicher

Zoll-Beamte haben bei zwei 18-Jährigen Waffen und NS-Uniformteile gefunden. Die beiden Jugendlichen waren mit ihrem Auto auf der Autobahn 28 im Landkreis Leer in eine Zollkontrolle geraten. Wie das Hauptzollamt Oldenburg am Donnerstag mitteilte, wurden neben einem Messer und einem Bajonett auch Uniformteile mit eindeutiger NS-Symbolik wie Hakenkreuz und SS-Runen gefunden. Darunter sei auch ein Stahlhelm der Wehrmacht gewesen, hieß es. Die Kontrolle hat laut Zollamt bereits am 11. Dezember auf dem Parkplatz Uplengen-Süd stattgefunden. Die Funde sind demnach sichergestellt worden. Gegen die beiden 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

