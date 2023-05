Stand: 15.05.2023 12:01 Uhr Zeven: Auto schleift siebenjähriges Mädchen mit

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist im Landkreis Rotenburg (Wümme) mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 71-jährige Fahrer eines SUV von einem Parkplatz in Zeven und übersah dabei das Mädchen. Laut Feuerwehr wurde das Kind bei dem Unfall am Sonntagabend unter dem Wagen eingeklemmt. Passanten versuchten vergeblich, das Fahrzeug mit Muskelkraft und Wagenhebern anzuheben. Erst die Feuerwehr konnte das Kind mit Spezialgerät befreien. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der 71-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe sei entnommen worden, so eine Sprecherin. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

