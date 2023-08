Stand: 23.08.2023 10:21 Uhr Zeugen gesucht: Mann belästigt Frau in Oldenburg sexuell

In Oldenburg soll ein unbekannter junger Mann eine 30-jährige Frau sexuell belästigt und anschließend geschlagen haben. Laut Polizei war die Frau am Montagabend in der Nähe des Bürgerfelder Teiches joggen gewesen. Dabei soll ein Mann auf einem Fahrrad der 30-Jährigen ans Gesäß gefasst haben. Diese sei daraufhin laut geworden und habe den Mann, der zurückgekehrt sei, weggeschubst. Der Unbekannte soll der Frau dann ins Gesicht geschlagen haben und geflohen sein. Die 30-Jährige erlitt einen Bluterguss am Auge. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter soll, laut Beschreibungen, circa 20 Jahre alt, gepflegt und von dunklerem Hauttyp sein. Er habe eine Jeans und ein dunkles Shirt getragen und ein metallic-hellgrünes Mountainbike gefahren. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.08.2023 | 08:30 Uhr