Stand: 30.12.2022 08:04 Uhr Zeugen gesucht: Gartenlaube in Oldenburg steht in Flammen

Am späten Donnerstagabend mussten Polizei und Feuerwehr ausrücken, weil im Oldenburger Stadtteil Wechloy eine Gartenlaube in Flammen stand. Ein Zeuge hatte das Feuer am späten Abend entdeckt und umgehend einen Notruf abgesetzt. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, stand die Holzhütte, die auf dem Grundstück eines Zweifamilienhauses stand, bereits in Flammen. Eine Zeugin schilderte der Polizei, dass sie direkt vor dem Brand einen etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen und schlanken Mann mit einem knielangen dunklen Mantel auf dem Grundstück gesehen habe. Die Polizei hält daher Brandstiftung für wahrscheinlich. Die Holzhütte sowie das Mobiliar wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790-4115 zu melden.

