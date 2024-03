Stand: 18.03.2024 14:56 Uhr Zeuge entdeckt brennendes Auto in Wardenburg

Ein Zeuge hat am frühen Sonntagmorgen ein brennendes Auto in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Polizei Delmenhorst geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Demnach wurde vermutlich ein brennender Gegenstand auf dem Hinterrad abgelegt, der den Reifen entzündete. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 1.000 Euro. Die Beamten verdächtigen einen 22-Jährigen aus Wardenburg, für das Feuer verantwortlich zu sein. Er habe sich in der Nähe des Brandortes aufgehalten, hieß es. Hinweise zu dem Feuer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04431) 94 10 entgegen.

