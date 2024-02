World Press Photo: Oldenburg zeigt die besten Bilder der Welt Stand: 15.02.2024 15:51 Uhr Die World-Press-Photo-Ausstellung präsentiert die von einer internationalen Jury ausgewählten Pressefotos des Jahres 2023. Ab Samstag ist die weltbekannte Schau auch in Oldenburg zu sehen.

Im Mittelpunkt der jährlichen World-Press-Photo-Ausstellung steht das aktuelle "Pressefoto des Jahres". Die Auszeichnung ging an eine Fotografie aus der Ukraine. Sie zeigt die Bergung einer verletzten, hochschwangeren Frau aus einer bombardierten Entbindungsklinik in Mariupol. Wenig später starben Frau und Kind. 150 weitere Fotografien werden ausgestellt, die die internationale Jury preisgekrönt hat. Dazu gehört auch ein Foto des Fotografie-Studenten Jonas Kakó aus Hannover, dem bei einem Projekt über die Trockenheit des Colorado Rivers zufällig drei Imker vor die Linse kamen. Vom 17. Februar bis 10. März ist die Ausstellung im Landesmuseum Kunst und Kultur Oldenburg zu sehen.

Ausstellungseröffnung mit afrikanischer Fotografin Olwage

Exklusiv für den Standort Oldenburg wird die Wanderausstellung von einer Sonderschau der weltweiten Initiative "The Everyday Projects" begleitet. Thema sind lokale Communitys, die sich mit regionalen Konzepten dem Klimawandel entgegenstellen. Zur Ausstellungseröffnung wird außerdem die afrikanische Fotografin Lee-Ann Olwage erwartet. In ihrem Projekt "The Big Forget" geht es um den Umgang mit demenzerkrankten Frauen in Afrika. Olwage gewann den Regionalentscheid für Afrika.

World Press Photo 2023: Öffnungszeiten und Eintritt

Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Donnerstag und Freitag: 10 bis 20 Uhr

Eintritt: Neun Euro

