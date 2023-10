Stand: 11.10.2023 22:26 Uhr Wird Verteidigungsminister Pistorius neuer Oldenburger Kohlkönig?

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) könnte neuer Oldenburger Kohlkönig werden. Er gilt als aussichtsreicher Kandidat, teilte ein Sprecher der Stadt Oldenburg mit. Pistorius steht als prominenter Gast auf der Gästeliste für das "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" am 13. Februar in Berlin. Dort wird das Kurfürstenkollegium auch seine Entscheidung treffen. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogemann (ebenfalls SPD) zeigte sich erfreut über die Zusage Pistorius'. In Berlin rechnet Krogemann erneut mit einem vollen Haus in der Niedersächsischen Landesvertretung. Erwartet werden rund 270 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport. Das "Gröönkohl-Äten" der Stadt Oldenburg findet seit 1956 statt. Amtierender Kohlkönig ist Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

VIDEO: Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten: Lindner ist neuer König (02.02.2023) (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min