Wilhelmshaven: Wattenmeer-Forschungszentrum erhält Förderung Stand: 28.07.2023 08:30 Uhr Geplant ist ein quadratischer Neubau aus Glas, der sich am Banter See über einen alten Luftschutz-Bunker stülpen soll. Die Idee für das Forschungszentrum existiert schon lange - bisher fehlten die Mittel.

Nun will der Bund das 25-Millionen-Projekt mit 10 Millionen Euro fördern. Der Zuschuss sichere die Finanzierung des Gebäudes, erklärte eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven. In dem Neubau sollen Experten aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden gemeinsam forschen. Neben dem gemeinsamen Wattenmeer-Sekretariat soll hier auch die Nationalpark-Verwaltung einziehen. Der geplante Baubeginn ist 2024.

Auch die anderen Nationalpark-Häuser in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg bekommen Geld vom Bund, beispielsweise für neue Ausstellungen oder um die Gebäude energetisch zu sanieren. Insgesamt will der Bund in den kommenden Jahren rund 41 Millionen Euro für Investitionen in die Wattenmeerzentren bereitstellen.

