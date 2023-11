Stand: 24.11.2023 14:48 Uhr Wilhelmshaven: Tiny Observatorium bietet Blick in die Sterne

Im sogenannten Tiny Observatorium in Wilhelmshaven können noch bis Dienstag die Sterne am winterlichen Nachthimmel beobachtet werden. Der Astronomische Verein Wilhelmshaven/Friesland lädt Interessierte an den Banter See beim Jade Innovationszentrum, Emsstraße 20, ein. Die mobile Sternwarte war eine Idee der Universität Oldenburg. Anlässlich des Wissenschaftsjahres "Unser Universum" wurde sie auf einem Anhänger gebaut. Das Tiny Observatorium wurde von der Universität mit leistungsstarken Teleskopen und Kameras ausgestattet, die auch Bilder von der Milchstraße oder weit entfernten Planeten wie dem Jupiter festhalten können. Der Blick in die Sterne ist im Tiny Observatorium kostenlos. Im Anschluss an Wilhelmshaven wird die mobile Sternwarte ab 1. Dezember in Bad Zwischenahn aufgestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.11.2023 | 15:00 Uhr