Stand: 28.05.2021 16:50 Uhr Wilhelmshaven: Schrott bei Recycling-Unternehmen brennt

Bei einem Recyclingunternehmen in Wilhelmshaven ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Stadt weiter mitteilte, war auf dem Gelände aus unbekannter Ursache Schrott in Brand geraten. Rund 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr und Ortswehren waren im Einsatz. Bagger zogen den brennenden Schrott auseinander, um die Flammen zu bekämpfen. Ob Menschen zu Schaden kamen, war am Nachmittag noch nicht klar, wie die Polizei mitteilte. Eine große Rauchwolke zog nach Angaben der Stadt über den Banter See Richtung Süden über die Jadestadt. Anwohner in der Südstadt wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.05.2021 | 08:00 Uhr