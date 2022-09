Stand: 17.09.2022 12:11 Uhr Wilhelmshaven: Radfahrer stürzt in Hafenbecken

In Wilhelmshaven ist am Freitagnachmittag ein Mann mit seinem Fahrrad ins Hafenbecken gestürzt. Wie die Stadt Wilhelmshaven am Sonnabend mitteilte, retteten Passanten den gestürzten Radfahrer aus dem Wasser. Der Mann habe demnach offensichtlich in einer Kurve die Kontrolle über sein Rad verloren und sei im Hafenbecken gelandet. Zufällig anwesende Passanten seien sofort zur Hilfe geeilt und hätten den Mann wieder an Land gezogen. Sie kümmerten sich demnach auch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den Patienten. Der Radfahrer kam mit leichter Unterkühlung ins Krankenhaus.

