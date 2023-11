Stand: 30.11.2023 12:55 Uhr Wilhelmshaven: Polizei kontrolliert Autos auf Winterreifen

Die Polizei hat am Mittwoch bei Eis und Schnee die Reifen von Verkehrsteilnehmern im Stadtgebiet von Wilhelmshaven kontrolliert. Mehr als 60 Autos wurden nach Angaben der Polizei überprüft. Die Beamten untersuchten, ob Winterreifen oder zumindest Ganzjahresreifen aufgezogen wurden, so wie es Vorschrift ist. Dabei stellte sich heraus, dass drei Verkehrsteilnehmer mit Sommerreifen unterwegs waren. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro.

