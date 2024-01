Stand: 31.01.2024 12:04 Uhr Wilhelmshaven: Neue Pipeline für Flüssigerdgas ist in Betrieb

Der Energieversorger EWE hat die neue Gas-Pipeline von Wilhelmshaven nach Leer offiziell in Betrieb genommen. Das teilte das Unternehmen mit. Damit sollen rund sechs Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr in die EWE-Speicher nach Jemgum und Nüttermoor (Landkreis Leer) sowie in das europäische Gasnetz transportiert werden. Die Leitung ist laut EWE auch für Wasserstoff geeignet. Das Gas kommt flüssig per Schiff am LNG-Terminal in Wilhelmshaven an, wird dort erwärmt und wieder in den gasförmigen Zustand gebracht und danach in die Pipeline geleitet. Das Gasrohr ist rund 70 Kilometer lang und führt durch die drei Landkreise Friesland, Ammerland sowie Leer. Die Pipeline wurde in Rekordzeit von 22 Monaten geplant und verlegt. Die Trasse war 2023 eine der größten Baustellen Deutschlands. Rund 800 Bauarbeiter und Ingenieure haben daran mitgewirkt.

