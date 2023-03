Stand: 23.03.2023 16:58 Uhr Wilhelmshaven: Ein Toter bei Brand in Werkstatthalle

Ein Mensch ist bei einem Großbrand in Wilhelmshaven ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, gab es wegen des Feuers eine Explosion in der brennenden Halle. Ursache soll ein dort gelagerter Gasbehälter gewesen sein. Zahlreiche Feuerwehrleute versuchten laut Stadtverwaltung, ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Halle in der Südstadt von Wilhelmshaven brannte komplett nieder. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Noch ist unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist.

VIDEO: Ein Mensch stirbt bei Werkstatt-Brand in Wilhelmshaven (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.03.2023 | 15:00 Uhr