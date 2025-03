Stand: 18.03.2025 14:42 Uhr Wilhelmshaven: Diebin tarnt sich als Reinigungskraft

Als Reinigungskraft getarnt hat eine Unbekannte Bargeld aus einer Wohnung in Wilhelmshaven gestohlen. Nach Polizeiangaben hatte sich die Tatverdächtige in einem Kleinanzeigenportal als Reinigungskraft ausgegeben. Dadurch habe sie sich am vergangenen Dienstag Zutritt zu der Wohnung verschafft. Während der angeblichen Arbeit soll sie eine dreistellige Summe Bargeld gestohlen haben und anschließend verschwunden sein. Laut Polizei ist die Unbekannte etwa 30 Jahre alt, hat langes schwarzes Haar, dunkle Augen und ist korpulent. Sie soll den Namen Elena nutzen und eine FFP2-Maske getragen haben. Die Polizei Wilhelmshaven-Varel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04451) 923 0.