Stand: 05.01.2023 20:03 Uhr Wilhelmshaven: Ärger um Bauschutt-Haufen

Seit Monaten ärgern sich Menschen in Wilhelmshaven über einen Schutthaufen, der an einer der Hauptverkehrsstraße liegt. Der Schuttberg stammt von einem Haus, in dem es Anfang Oktober vergangenen Jahres gebrannt hatte. Im Dachgeschoss war eine Drogenplantage entdeckt worden. Aufgrund statischer Mängel wurde das ansonsten leerstehende Haus abgerissen. Laut Kommune besteht allerdings kein akuter Handlungsbedarf, da nach einer Untersuchung durch Sachverständige keine Schadstoffe festgestellt wurden. Zuständig für die Entsorgung des Schutts ist laut Stadt der Eigentümer beziehungsweise nach einer Zwangsversteigerung der neue Eigentümer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.01.2023 | 13:30 Uhr