Stand: 07.09.2022 08:51 Uhr Wildeshausen: Geldautomat am Supermarkt gesprengt

In Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat explodierte laut Polizei gegen 2 Uhr. Der Sprengsatz zerstörte den Automaten, der an einem Supermarkt aufgestellt war. Wie viel Geld die Diebe erbeuteten, sei noch unklar. Sie konnten fliehen. Passanten hätten in der Nacht eine Explosion gehört und die Polizei alarmiert. Verletzt wurde niemand.

