Stand: 22.09.2022 08:58 Uhr Wiesmoor: Blitzstart für Baby auf einem Firmen-Parkplatz

Das ging schnell: Ein Baby in Ostfriesland hatte es besonders eilig. Auf dem Weg zur Klinik nach Westerstede (Landkreis Ammerland) wollte das kleine Mädchen nicht länger warten. Der Vater musste in Wiesmoor (Landkreis Aurich) rechts ranfahren und auf dem Parkplatz einer Firma für Fahrzeugtechnik parken. Das berichtet die "Ostfriesenzeitung". Rasch legten die werdenden Eltern die Rücksitze um, um Platz für die werdende Mutter zu schaffen, berichtet die Zeitung. Doch es kam anders. Ein zufällig vorbeifahrender Krankenwagen war schon belegt, konnte die werdende Mutter aber unterstützen, bis schließlich ein zweiter Rettungswagen eintraf, in dem das kleine Mädchen dann geboren wurde. Es ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass in Wiesmoor (Landkreis Aurich) wieder ein Baby zur Welt kam.

