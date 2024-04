Stand: 04.04.2024 06:33 Uhr Wieder Bäume angebohrt: Drei 100 Jahre alte Eichen beschädigt

In Langwedel (Landkreis Verden) haben unbekannte Täter erneut drei alte Bäume beschädigt. Nach Angaben der Polizei haben die Täter Löcher in drei über 100 Jahre alte Eichen in der Weserstraße gebohrt. Die Bäume sind in den vergangenen Jahren immer wieder beschädigt worden, zuletzt vor rund einem Jahr. Damals benutzten die Unbekannten laut Polizei zusätzlich Pflanzengift. Die Eichen hätten dadurch erheblichen Schaden genommen. Die Polizei in Langwedel bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (04232) 93 49 10. Die Beamten glauben, dass sich der oder die Täter in der Nacht vom 27. auf den 28. März an den Bäumen zu schaffen gemacht haben.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.04.2024 | 06:30 Uhr