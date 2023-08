Weyhe: Versunkenes Sportboot aus Wieltsee geborgen Stand: 08.08.2023 11:22 Uhr Ein im Wieltsee bei Weyhe (Landkreis Diepholz) versunkenes Sportboot ist am Montagabend erfolgreich geborgen worden. Das Boot mitsamt Transporter war zuvor ins Wasser gerutscht.

Die Bergung sei langwierig gewesen, da das Boot während der Bergung immer wieder mit Wasser vollgelaufen sei, erklärte Bergungsunternehmer Michael Pröschild. "Dadurch lag das Boot immer so schräg, dass wir nachjustieren mussten, damit es bei der Bergung nicht aus den Gurten rutscht", so Pröschild. Ein zuvor eingesetzter Kran der Feuerwehr habe keine ausreichende Reichweite gehabt, um das Gespann aus dem Hafenbecken zu heben. Zudem habe das mit Wasser vollgelaufene Boot deutlich an Gewicht zugelegt. Deshalb kam das Bergungsunternehmen zum Einsatz.

Selbst gebautes Boot sollte zur ersten Fahrt aufbrechen

Der Besitzer hatte das Boot selbst gebaut und wollte es am Montagnachmittag das erste Mal zu Wasser lassen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Boot jedoch samt Fahrzeug an einer Slip-Station am Hafen aus noch ungeklärter Ursache ins Wasser gerutscht. Das Gespann versank im Schlick und verkeilte sich hinter einer Kante.

Eigentümer für Bergung von Boot und Transporter verantwortlich

Die örtlichen Behörden hätten entschieden, dass der Eigentümer sich selbst um die Bergung des Gespanns kümmern müsse, so der Feuerwehrsprecher. Wegen auslaufender Betriebsstoffe errichteten die Einsatzkräfte demnach eine Ölsperre und verhinderten ein weiteres Abrutschen des Fahrzeugs. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im sechsstelligen Bereich.

