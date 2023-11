Weyhe: Ampel nach Unfall defekt - Sechs Verletzte bei Kollision Stand: 05.11.2023 10:50 Uhr An einer Kreuzung in Weyhe im Landkreis Diepholz sind sechs Menschen bei einem Zusammenstoß verletzt worden, zwei davon schwer. Nach einem vorherigen Unfall war dort die Ampel ausgefallen.

Zwei Autos stießen am Samstagabend an der Kreuzung zusammen. Nach Auskunft der Polizei hatte einer der Wagen dem anderen die Vorfahrt genommen. Die Autos prallten seitlich zusammen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro.

Unfall am Freitag: Feuerwehrmänner stoßen mit Autos zusammen

Die Ampel war am Freitag beschädigt worden, als zwei Feuerwehrmänner auf der Fahrt zu einem Einsatz mit ihren Privatautos an der Kreuzung kollidierten. Ein 34-jähriger Feuerwehrmann ignorierte laut Polizei das Rotlicht, es kam zum Zusammenstoß. Während der 34-Jährige in seinem Auto auf einen Acker geschleudert wurde, prallte sein 47-jähriger Kamerad mit dem Wagen gegen den Ampelmast. Der 47-Jährige wurde schwer verletzt, der 34-Jährige leicht.

