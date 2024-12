Wenig weihnachtlich: Zigarettenautomat und Böller explodieren Stand: 26.12.2024 14:25 Uhr Am 24. Dezember haben zwei Explosionen die Polizei in Bremen beschäftigt. Zunächst sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten. Später zündeten Jugendliche Feuerwerkskörper im Vorraum einer Bankfiliale.

Der in den Morgenstunden an der Kattenturmer Heerstraße gesprengte Zigarettenautomat ist Polizeiangaben zufolge völlig zerstört worden. Zigarettenschachteln, Kleingeld und Teile des Automaten seien auf der Straße verstreut gewesen. Auch zwei geparkte Autos wurden beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die zwei unbekannten mutmaßlichen Täter seien mit Teilen der Beute geflüchtet. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Feuerwerkskörper in Bankfiliale gezündet

Am Nachmittag zündeten laut Polizei drei Jugendliche Feuerwerkskörper im Vorraum einer Bankfiliale an der Heinrich-Plett-Allee im Stadtteil Huchting. Dabei seien eine Glasscheibe und ein Kontoauszugsdrucker beschädigt worden. Gestohlen wurde den Angaben zufolge nichts. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

