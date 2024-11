Stand: 14.11.2024 14:59 Uhr Trotz Bodenverankerung: Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Dollern (Landkreis Stade) einen Zigarettenautomaten mitsamt Ständer aus dem Boden gerissen und gestohlen. Laut Polizei handelte es sich um einen im Boden verankerten Automaten am Bahnhof. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Automat mit einem Fahrzeug umgerissen und dann damit abtransportiert wurde. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Horneburg unter der Telefonnummer (04163) 82 89 50 zu melden.

