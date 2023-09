Leere Kassen: Wangerooge prüft Anschluss ans Festland Stand: 26.09.2023 13:04 Uhr Auf Wangerooge stimmt der Rat heute ab, ob man mit dem Festland über die Bildung einer Samtgemeinde verhandeln sollte. Die Insel hat Probleme, ihre Verwaltung zu bezahlen und Personal zu gewinnen.

von Jutta Przygoda

Der Rat der Inselgemeinde Wangerooge will weitreichende Beschlüsse über seine und die Zukunft der Insel fällen. Konkret geht es darum, ob Verhandlungen mit dem Festland aufgenommen werden sollen - mit dem Ziel, zukünftig eine Samtgemeinde mit einer anderen Kommune zu bilden. Die Insel gäbe damit ihre kommunale Selbstverwaltung freiwillig auf.

Bürgerentscheid soll folgen

Wangerooge ist Niedersachsens erste Insel, die einen solchen Zusammenschluss prüft. Sie gehört zum Landkreis Friesland. Als Partner käme zum Beispiel die Gemeinde Wangerland in Frage. Es soll aber auch mit anderen Kommunen gesprochen werden. Allein entscheiden will der Rat die Frage aber nicht: Es soll auch eine Bürgerbefragung und einen Bürgerentscheid geben.

Wangerooge leidet unter Mangel an Geld und Personal

Im Rat macht sich eine Mehrheit für einen Zusammenschluss mit dem Festland stark. Es seien in erster Linie die Finanzen und der Mangel an Personal, die sie darauf gebracht hätten, sagte Rüdiger Mann, Ratsmitglied für die SPD. Die Befürworter wollen Synergien nutzen. Denn Fachkräfte seien auf einer Insel noch schwerer zu bekommen als auf dem Festland, hieß es. Doch auch Städte und Gemeinden auf dem Festland plagen diese Probleme. Im Wangerland können zum Beispiel Bauanträge derzeit nicht bearbeitet werden, weil Mitarbeiter fehlen. Der Landkreis hilft in solchen Fällen aus und hat dies auch der Inselgemeinde zugesagt.

Braucht es künftig noch einen Bürgermeister?

Für Wangerooge drängt die Zeit: Wer keine Selbstständigkeit mehr will, der braucht auch keinen Verwaltungschef. Bis zum 30. September muss nun bei der niedersächsischen Kommunalaufsicht der Antrag gestellt werden, die Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters für zwei Jahre auszusetzen. Andernfalls würde die Wahl nötig. Denn der Rat hatte ein Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) eingeleitet, der daraufhin selbst zurückgetreten war.

