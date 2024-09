Stand: 05.09.2024 16:23 Uhr Wegen Starkregens: Autos in Geestland verlieren Kennzeichen

Nach einem heftigen Unwetter am Mittwochabend im Nordwesten Niedersachsens laufen auch am Donnerstag die Aufräumarbeiten. Zahlreiche Autofahrer in Geestland (Landkreis Cuxhaven) dürften nun auch ihre vorderen Nummernschilder vermissen, sagte ein Sprecher der Polizei in Cuxhaven mit. Sie wurden aus der Plastik-Halterung an der vorderen Stoßstange gerissen, als die Autofahrer durch eine überflutete Senke in einer Straße in der Ortschaft Langen fuhren. Die Feuerwehr konnte die Kennzeichen in der Mulde sicherstellen, nachdem am Abend das Regenwasser abgelaufen war. Autobesitzer können ihre Kennzeichen jetzt bei der Polizei in Geestland (Landkreis Cuxhaven) wieder abholen.

