Wegen Spar-Vorwurf: Uni-Präsidentin in Vechta droht Rauswurf

Die Universität Vechtabraucht wohl eine neue Präsidentin. Der Senat hat nach Angaben von Senatssprecher Norbert Lennartz einstimmig die Abwahlvon Präsidentin Verena Pietzner beschlossen. Grund seien Pietzners umstrittene Sparmaßnahmen. Wegen sinkender Studierendenzahlen, von einst 5.500 auf aktuell 4.000, erhalte die Uni weniger Geld und müsse Beträge zurückzahlen, so Lennartz. Der Ältestenrat kritisiert, dass Pietzners Sparmaßnahmen wichtige Projekte wie Agrarstudiengänge und die bundesweit einzigartige Gerontologie gefährdeten. Das Spartempo sei unangemessen, so Lennartz weiter. Workshops und Arbeitskreise hätten keine Lösung gebracht. Der Hochschulrat solle der Entscheidung nun in einer Dringlichkeitssitzung zustimmen. Verena Pietzner kündigte an, bis zur endgültigen Entscheidung mit aller Kraft weiterzuarbeiten zu wollen.

